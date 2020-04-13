في أول أيام صرف منحة الـ500.. محافظ القاهرة يوجه رسالة عاجلة للعمالة غير المنتظمة

كتب - محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جميع رؤساء الأحياء بمعاونة مكاتب البريد في صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي تبدأ اليوم الاثنين 13 أبريل، وتستمر حتى 16 أبريل بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة مع تقديم كافة التيسيرات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة لصرف مستحقاتهم.

وأضاف عبدالعال، في بيان، اليوم الاثنين، أن المحافظة خصصت مجموعة من المدارس لتستخدمها هيئة البريد عند الحاجة في الأماكن التي يوجد بها تكدس كما تم تخصيص مدرستي الفردوس الابتدائية والحسين الإعدادية بحي وسط كمقار لصرف المنحة نظرًا لتواجد أعداد كبيرة من المستفيدين في هذه المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المواطن المستحق عليه ألا يتوجه إلى مكتب البريد إلا بعد أن تصله رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول تبين له موعد ويوم الصرف قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، ومنع تكدس المواطنين حفاظًا علي سلامتهم، مشيرًا إلى تخصيص يوم إضافي لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة في اليوم المحدد له.