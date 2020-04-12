للعمالة غير المنتظمة.. تعرف على مضمون رسالة الحكومة اليوم لصرف الـ500 جنيه

كتب - يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، إرسال رسالة نصية للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من وباء كورونا المستجد وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وذلك لصرف المنحة الأولى المقدرة بـ500 جنيه.

وأعلنت الوزارة، بدء العد التنازلي لصرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، غدا الاثنين وحتى يوم الخميس 16 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن ترسل الوزارة الرسالة النصية على الهاتف المحمول لكل عامل والمسجل على موقع وزارة القوى العاملة مع مد ساعات العمل بالجهات التي يتم الصرف منها حتى الخامسة مساء.

وتتضمن الرسالة كالآتي:

- الرسالة تأتي من رقم 2030 بدءا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

- تتضمن الرسالة موعد الصرف لكل عامل غير منتظم في محل إقامته.

- الرسالة تتضمن الجهة التي يتم الصرف منها سواء مكاتب البريد أو البنك المصري الزراعي.

وبلغ إجمالي الذين سجلوا بياناتهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة حتى الخميس الماضي، مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه البيانات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين.