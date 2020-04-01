نقيب المحامين: بدء جلسات حلف اليمين 26 أبريل ولمدة 5 أيام
كتب- مصطفى علي:
قرر رجائي عطية، نقيب المحامين، عقد جلسات حلف اليمين يوميًا ولمدة 5 أيام اعتبارًا من يوم الأحد 26 أبريل الجاري.
وأوضح عطية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن عدد المحامين المطلوب حلفهم لليمين القانونية نحو 1500، وتجمعهم في هذه الظروف يعرض صحتهم وحياتهم للخطر.
وأضاف: "لذلك سيتم تقسيم العدد إلى 5 مجموعات لا يزيد عدد كل منها عن 300 زميل، مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة".
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