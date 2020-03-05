اليوم .. "صحة الوفد" تنظم ندوة توعوية عن كورونا

كتبت – ميرا محمد

تعقد اليوم الخميس، لجنة الصحة بحزب الوفد برئاسة الدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب، ندوة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يتحدث في الندوة، نخبة من من خبراء الصحة من الجامعات والصحة لطمأنة المواطنين ووضع النقاط فوق الحروف حول هذا الفيروس وطرق الوقاية منه.

تستضيف الندوة كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة مها جعفر أستاذ التحاليل والباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة القاهرة، والدكتورة مايسة شوقى أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور مجدي مرشد، والدكتور أيمن أبو العلا أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، والدكتور علاء غنام خبير إصلاح القطاع الصحة الصحية، والدكتور حسام الخطيب من خبراء السياسة الصحية.

وسيتبع المتحدثون مناقشة يشترك فيها الدكتور شريف عبد الهادى عميد معهد القلب الأسبق، واللواء الدكتور لواء أحمد رؤوف أستاذ طب مخ وأعصاب الأطفال، والدكتور فكرى الطرزى استشاري الأسنان أعضاء لجنة الصحة بالوفد. والدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، ورئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، والدكتور سامح فخرى أستاذ الجهاز الهضمى والكبد.

تعقد الندوة بمقر الحزب بالدقى، وذلك تحت رعاية المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد.