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افتتاح النسخة الثانية لمعرض العريش للكتاب (صور)

09:59 م الأربعاء 04 مارس 2020
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كتب - أشرف سويلم:

افتتح عبد العزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، معرض العريش للكتاب في نسخنه الثانية، بقرية لنا، والتي تعتبر الاستضافة الثانية لمعرض الكتاب، الذى يهدف إلى تنمية القراءة، تحت شعار بالعلم نحيا وبالقراءة يستطيع الإنسان توسيع مداركه وتنمية قدراته الذهنية والعقلية وتهيئته نفسيًا.

شارك في الافتتاح عدد من الشخصيات العامة والجمعيات الأهلية وبعض الكتاب والمجتمع المدني، وتفقد وكيل الوزارة المعرض مشيدًا به وبأهمية كتب القراءة التي توجد به.

وعلى هامش المعرض، أقيمت ندوات تثقيفية لتزويد الثقافات لدى الشعب السيناوي، كما تواجدت قافلة للتبرع بالدم لصالح الحالات المرضية بمستشفى العريش العام.

معرض العريش للكتاب وزارة التربية والتعليم شمال سيناء الجمعيات الأهلية

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