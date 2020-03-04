تغير في الكتل الهوائية.. الأرصاد: طقس حار لمدة 48 ساعة وأمطار الجمعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لمدة ـ48 ساعة، وترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيمة تصل لـ5 درجات على أغلب الأنحاء.

وأضاف شاهين لمصراوي اليوم الأربعاء، أنه بداية من اليوم الأربعاء وحتى غدا الخميس تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 28 - 12، والسواحل الشمالية 28 - 26 - 13، وشمال الصعيد 30 - 14، وجنوب الصعيد 33 - 15.

وتابع: "الارتفاع في درجات الحرارة نتيجة الكتل الهوائية الساخنة القادمة من جنوب البلاد"، محذرا المواطنين بعدم التخلي عن الملابس الثقيلة والانخداع في ارتفاع درجاتلا الحرارة، قائلا: "نحن في فصل الشتاء ومن الوارد حدوث أي تقلبات جوية أخرى".

وأوضح أنه بداية من يوم الجمعة المقبل، تعود درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث ستصل إلى 21 درجة على القاهرة، وذلك نتيجة الكتل الهوائية التي تتعرض لها البلاد والقادمة من المناطق الشمالية.

وأشار إلى أنه من المتوقع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجة البحري، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة بداية من يوم الجمعة.