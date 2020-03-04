أكثر الكلمات إنتشاراً

إعدام عشماوي فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة الكلاسيكو أسعار السجائر محمد رمضان منع المهرجانات

تغير في الكتل الهوائية.. الأرصاد: طقس حار لمدة 48 ساعة وأمطار الجمعة

12:23 م الأربعاء 04 مارس 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لمدة ـ48 ساعة، وترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيمة تصل لـ5 درجات على أغلب الأنحاء.

وأضاف شاهين لمصراوي اليوم الأربعاء، أنه بداية من اليوم الأربعاء وحتى غدا الخميس تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 28 - 12، والسواحل الشمالية 28 - 26 - 13، وشمال الصعيد 30 - 14، وجنوب الصعيد 33 - 15.

وتابع: "الارتفاع في درجات الحرارة نتيجة الكتل الهوائية الساخنة القادمة من جنوب البلاد"، محذرا المواطنين بعدم التخلي عن الملابس الثقيلة والانخداع في ارتفاع درجاتلا الحرارة، قائلا: "نحن في فصل الشتاء ومن الوارد حدوث أي تقلبات جوية أخرى".

وأوضح أنه بداية من يوم الجمعة المقبل، تعود درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث ستصل إلى 21 درجة على القاهرة، وذلك نتيجة الكتل الهوائية التي تتعرض لها البلاد والقادمة من المناطق الشمالية.

وأشار إلى أنه من المتوقع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجة البحري، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة بداية من يوم الجمعة.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية سقوط أمطار

الخبر التالى:

من ضابط لـ"أخطر إرهابي".. مصراوي يتتبع خطوات هشام عشماوي- (محدث)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:تغير في الكتل الهوائية.. الأرصاد: طقس حار لمدة 48 ساعة وأمطار الجمعة