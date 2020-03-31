الممثل السامي للأمم المتحدة يشيد بدعم شيخ الأزهر لجهود المنظمة

كتب - محمود مصطفى:

أشاد ميغيل موراتينوس الممثل السامى للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، برسائل الدعم التي وجهها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، والبابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لتأييد الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة على المستوى الدولي.

وأضاف موراتينوس في تغريدته أن ما فعله الإمام الأكبر والبابا فرانسيس، ما هو إلا تجسيد عملي لمعنى الأخوة الإنسانية من قبل القيادتين الدينيتين، حيث قال ما نصه "أود الإشادة برسائل الدعم التي تم توجيهها لجهود الأمم المتحدة من قبل البابا فرانسيس والإمام الأكبر للأزهر، فهذه هي الروح الحقيقية للأخوة الإنسانية".

يذكر أن الإمام الأكبر، أصدر بيانا أشاد فيه بخطة الأمم المتحدة لمواجهة كورونا في الدول الأكثر احتياجا، تحت عنوان "خطة استجابة إنسانية عالمية لفيروس كرونا"، والتي تهدف إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الدول الأكثر احتياجا حول العالم، إضافة لمساعدة الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة.

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