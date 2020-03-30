أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

التنمية المحلية: تطهير 76 ألف مبنى حكومي وإلغاء 2100 سوق

08:36 م الإثنين 30 مارس 2020
التنمية المحلية: تطهير 76 ألف مبنى حكومي وإلغاء 2100 سوق

تطهير المنشأت الحكومية

كتب- محمد نصار:

انتهت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية من تقريرها الدوري بشأن مستجدات الأوضاع ومتابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا المستجد.

وحصل مصراوي على نص التقرير قبل الإعلان عنه حيث يشير إلى أنه حتى صدوره تم تطهير 76824 مبنى حكوميًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحال التجارية المخالفة والتي وصل عددها إلى 4948 حالة.

كما أشار التقرير، إلى أن المقاهى والكافيهات التي تم مصادرة الشيشة بها بلغت 6972 مقهى، فضلًا عن إلغاء 2116 سوقًا و2374 ناديًا وقاعة أفراح.

تطهير المنشأت الحكومية وزارة التنمية المحلية إدارة الأزمات فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

اقتراح برلماني بتأهيل طلبة السنة الخامسة بكليات الطب لمواجهة "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 753367

    عدد المصابين

  • 158783

    عدد المتعافين

  • 36273

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ووفاة واحدة