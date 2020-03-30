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الأزهر يدعو المجتمع الدولي لعدم الغفلة عن حقوق الشعب الفلسطيني

06:32 م الإثنين 30 مارس 2020
الأزهر يدعو المجتمع الدولي لعدم الغفلة عن حقوق الشعب الفلسطيني

ارشيفية - الفلسطينيون في الاحتجاجات تزامنا مع ذكرى

كتب- محمود مصطفى:

أكد الأزهر الشريف أن نضال الشعب الفلسطيني المتواصل منذ طغيان الاحتلال الصهيوني ودخوله أرض فلسطين نضال تاريخي مشروع يجب دعمه من كل المنصفين حتى يسترد هذا الشعب أرضه المسلوبة التي اختطفها الاحتلال بسياسة القوة والسلاح والجور على حقوق الآخرين.

ودعا الأزهر في بيان له الاثنين، المجتمع الدولي إلى عدم الغفلة عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته المستقلة الكاملة وسط الأزمات والصراعات العالمية، ووقف سياسات الاحتلال الجائرة على أرض دولة فلسطين، مع أهمية غرس هذه القضية في نفوس كل الشباب العربي والمسلم حتى إنهاء الاحتلال الصهيوني واستعادة أرض فلسطين.

وتحل على العالم في 30 مارس كل عام ذكرى "يوم الأرض الفلسطيني"، وتعود أحداثه إلى مارس 1976 بعد أن صادرت سلطات الاحتلال الصهيوني أجزاءً ومساحات من أراضي الشعب الفلسطيني، وهو يوم وحدث محوري في تاريخ القضية الفلسطينية.

الأزهر الشريف ذكرى يوم الأرض الفلسطيني فلسطين الاحتلال الاسرائيلي

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