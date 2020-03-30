أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

متحدث الرئاسة: السيسي وجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة ومكافحة الممارسات الاحتكارية

03:51 م الإثنين 30 مارس 2020
متحدث الرئاسة: السيسي وجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة ومكافحة الممارسات الاحتكارية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

أفادت قناة اكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأضاف راضي، أن الرئيس وجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة المماراسات الاحتكارية.​

السيسي ضبط الأسواق مكافحة المماراسات الاحتكارية توفير السلع

الخبر التالى:

"صفر إصابات".. "الزراعة" تعلن السيطرة على مرض الحمى القلاعية في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 609

    عدد المصابين

  • 132

    عدد المتعافين

  • 40

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 737929

    عدد المصابين

  • 151176

    عدد المتعافين

  • 35018

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تجيب: هل يتكرر سيناريو إيطاليا في مصر بشأن كورونا؟