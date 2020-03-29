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شاهد كورنيش النيل قبل ساعات من تطبيق حظر التجوال (صور)

05:53 م الأحد 29 مارس 2020
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تصوير- علاء أحمد:

رصدت عدسة "مصراوي" حالة المواطنين في الشارع المصري، قبل ساعات من تطبيق قرار حظر التجوال، في إطار مواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وأظهرت الصور، حركة سير أقل من المتوسطة أعلى كوبري أكتوبر، بالإضافة إلى وجود عدد من المواطنين، الذين حرصوا على التقاط الصور على كورنيش الكوبري.​

كورنيش النيل حظر التجوال فيروس كورونا

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