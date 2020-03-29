"الري": 560 مليون جنيه أعمال حماية للشواطئ خلال تسعة أشهر من "2019- 2020"

كتب- أحمد مسعد:

تلقَّى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن المشروعات الجاري تنفيذها في مجال حماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر والتكيُّف مع التغيرات المناخية؛ حيث يجري العمل حاليًّا في مشروعات عديدة في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط.

ونفَّذت الهيئة العامة لحماية الشواطئ، بنطاق محافظتَي الإسكندرية والبحيرة، أعمال حماية بمبلغ 310 ملايين جنيه، خلال فترة الأشهر التسعة من العام المالي "2019- 2020"؛ لحماية ساحل الإسكندرية كمرحلة أولى من بئر مسعود حتى المحروسة، ومشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، ومشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباي كمرحلة أولى، ومشروع حماية منطقة السقالات كمرحلة أولى، ومشروع حماية منطقة السقالات كمرحلة ثانية بمحافظة الإسكندرية.

وفي محافظة البحيرة قامت الهيئة بتنفيذ أعمال تدعيم الحائط البحري غرب مصب النيل فرع رشيد، كما تقوم حاليًّا بتنفيذ مشروع تكريك الممر الملاحي برشيد.

ودشنت الهيئة العامة لحماية الشواطئ أعمالًا بمبلغ 41 مليون جنيه، خلال فترة الأشهر التسعة من العام المالي "2019- 2020"، في نطاق محافظة كفر الشيخ على مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون، وحماية مصب مصرف الغربية الرئيسي كوتشنر، ومشروع حماية دايك الرمال شمال مصرف المحيط بمنطقة تغذية الرمال شرق الرؤوس- شرق مصرف كوتشنر، ومشروعات حماية مسافة 14كيلومترًا ضمن مشروع تعزيز التكيُّف مع التغيُّرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر، والمقدم من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر.

وقال المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، إن الهيئة شكَّلت لجانًا مرورية دورية على الشواطئ والسواحل المصرية والمنشآت السياحية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر وجنوب سيناء؛ للتأكد من عدم مخالفة القانون رقم 12 لسنة 1984، والقانون رقم 4 لسنة 1994، ومتابعة خط الشاطئ خلال النوات.

وأضاف عاشور أنه تم الانتهاء من طرح مشروعات جديدة؛ وهي مشروع حماية مناطق الاستزراع السمكي بطول أبو الروس شرق حائط عزبة البرج، ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 1-2، وكذلك مشروع خليج رأس البر، وتدعيم قدمات لسان رأس البر، وجار البت النهائي في المشروعات الثلاثة؛ حيث من المنتظر البدء الفعلي في أواخر العام المالي الحالي.

وفي ما يخص المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر العالمي، وقيمتها 31.5 مليون دولار، وذلك لحماية مسافة 69 كم من المناطق المنخفضة في المحافظات الساحلية وعددها 5 محافظات؛ هي بورسعيد (12كم) ودمياط (12كم) والدقهلية (12كم) وكفر الشيخ (27كم) والبحيرة (6كم)، علاوة على تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي من خلال شركات عالمية، فإنه حاليًّا جار حماية المناطق المنخفضة في مسافة 14 كم في محافظة كفر الشيخ، علاوةً على تجهيز عدد 6 عقود جديدة منتظر الانتهاء من طرحها قبل نهاية العام المالي الحالي؛ وهي عقدان بمحافظة كفر الشيخ (13كم)، وعقدان بمحافظة بورسعيد (12كم)، وعقدان بمحافظة الدقهلية (12كم)، كما تم الانتهاء من طرح الدراسة الخاصة بخطة الإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي، في مناقصة عالمية على موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، وجار البت النهائي.