في صحراء العاشر.. الحكومة: ندرس إنشاء مدينة متكاملة لتدوير المخلفات

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تدرس إنشاء مدينة متكاملة لتدوير المخلفات في صحراء العاشر من من رمضان، على مساحة 1200 فدان.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك الدولي بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك فى إطار مشروعات تحسين جودة الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية ) ومواجهة مشكلة التلوث وكذا تنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى.

وشهد اللقاء استعراض ما تم التوصل إليه خلال جلسات العمل التي عقدت بين الفنيين بالبنك الدولي وممثلي وزارات التنمية المحلية والصحة والتعاون الدولي والبيئة والتخطيط وهيئة النقل العام ومحافظات القاهرة الكبرى لتحسين نوعية الهواء .

وقال اللواء شعراوي، أن مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى يتضمن ملفين أولهما، خفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو استخدام الطاقات الجديدة والتوسع في الأتوبيسات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من استخدام السولار.

وشدد شعراوي، على أهمية توفير الدورات التدريبية للكوادر البشرية على استخدام الأتوبيسات الكهربائية أو الغاز الجديدة التي ستدخل الخدمة في إطار المشروع الحالي، وصيانتها .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الملف الثاني للتعاون في مشروع تحسين الهواء خاص بإدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى وإنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة وتدريب الكوادر البشرية وخلق توعية مجتمعية لدى المواطنين و دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في المحافظات الثلاث وإمكانية دمجها في تكتلات صغيرة للعمل في المنظومة وفقاً للمخطط الذي يتم تنفيذه حالياً.

وقال شعراوي، إنه يجري دراسة إنشاء مدينة متكاملة لتدوير المخلفات بمختلف أنواعها ومعالجتها خاصة المخلفات البلدية الصلبة والطبية والهدم والبناء والخطرة (الصناعية ) لافتاً إلى أن تلك المدينة ستكون في صحراء مدينة العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان، وسيتم تقسيم تلك المساحة إلى مساحات خاصة لكل محافظة طبقاً للمخطط الإستراتيجي الذي تم وضعه وسيتم إعداد الدراسات الفنية وكيفية تمويل مشروعات البنية التحتية في هذا المشروع وستقوم كل محافظة بتولي عملية إنشاء المصانع وطرحها للاستثمار وخلايا الدفن وسيتم إنشاء خلية دفن صحي آمن لمحافظة القليوبية، كما سيتم إنشاء مصانع ووحدات للمعالجة والتخلص النهائي للمخلفات الطبية.

وأكد شعراوي، أهمية دور البنك الدولي في توفير التدريب للكوادر البشرية العاملة بهذا المشروع وتحقيق التوعية المجتمعية بما يخدم المحافظات الثلا وهيئة المجتمعات العمرانية الموجودة في المنطقة والمحافظات المجاورة لمدينة العاشر من رمضان.

وقال شعراوي، إنه تتم مراجعة الدراسات الخاصة بأحد المواقع بمنطقة الكريمات بمحافظة الجيزة لتكون بديلا للمعالجة والتخلص النهائي للمخلفات الخطرة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي في عدد من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات لتحسين جودة المعيشة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة داليا لطيف،حرص البنك على تقديم الدعم الفني في كافة المشروعات التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة في إطار برنامج المخلفات الصلبة.​