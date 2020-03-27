"28 يوم عزل".. قرار جديد من الصحة بشأن العائدين من العمرة والخارج

كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، مضاعفة فترة العزل المنزلي للعائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم لمدة 28 يومًا بدلًا من 14 يومًا، ضمن خطة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخاطب قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، كافة مديريات الشؤون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم وعمل عزل منزلى لهم ضعف فترة الحضانة.

وأكدت الوزارة، ضرورة الإبلاغ الفوري للحالات المشتبه بها وإرسالها على فاكس الغرفة الوقائية وفاكس الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وإدخالها ضمن برنامج الليدز ومتابعة اكتمال البيانات على النموذج الوبائى والمعملى لاشتباه عدوى الأمراض التنفسية الحادة.

كما شددت على رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الحميات ومستشفيات الإحالة ومنافذ الحجر الصحي بجميع الموانئ والمرور والمتابعة المستمرة على مستشفيات الحميات والصدر؛ للتأكد من وجود بوسترات "تعريف الحالة- طرق الوقاية - الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات".

كما أكدت على التزام جميع العاملين بالمنشآت الصحية بتطبيق كل إجراءات الحماية ومكافحة العدوى، وذلك حرصًا على سلامة الفريق الصحى ومتلقي الخدمة الصحية.