أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

هدوء تام.. شوارع حلوان خالية من المواطنين في ثاني يوم حظر- فيديو

11:30 م الخميس 26 مارس 2020
هدوء تام.. شوارع حلوان خالية من المواطنين في ثاني يوم حظر- فيديو

شوارع حلوان

كتب - يوسف عفيفي:

خلت شوارع مدينة حلوان، من المواطنين في اليوم الثاني لتطبيق حظر التجوال، وذلك في استجابة سريعة لقرار الحكومة بعدم النزول للشوراع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بالتزامن مع ثاني يوم لقرار الحكومة، بتطبيق حظر التجوال للمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فرض حظر التجوال اعتبارًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بداية من الأربعاء 25 مارس ولمدة أسبوعين.

وقرر رئيس الوزراء، توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في ذات الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبدأت في السابعة من مساء الخميس، فعاليات اليوم الثاني لتطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

شوارع حلوان حظر التجوال فيروس كورونا مجلس الوزراء إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

رئيس حزب الوفد يطالب المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجول

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 495

    عدد المصابين

  • 102

    عدد المتعافين

  • 24

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 510108

    عدد المصابين

  • 120983

    عدد المتعافين

  • 22993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة توضح قواعد الحظر يومي الجمعة والسبت