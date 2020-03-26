هدوء تام.. شوارع حلوان خالية من المواطنين في ثاني يوم حظر- فيديو

كتب - يوسف عفيفي:

خلت شوارع مدينة حلوان، من المواطنين في اليوم الثاني لتطبيق حظر التجوال، وذلك في استجابة سريعة لقرار الحكومة بعدم النزول للشوراع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بالتزامن مع ثاني يوم لقرار الحكومة، بتطبيق حظر التجوال للمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فرض حظر التجوال اعتبارًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بداية من الأربعاء 25 مارس ولمدة أسبوعين.

وقرر رئيس الوزراء، توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في ذات الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبدأت في السابعة من مساء الخميس، فعاليات اليوم الثاني لتطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.