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طقس الجمعة: انخفاض درجتين.. وأمطار بهذه المناطق

11:11 م الخميس 26 مارس 2020
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كتب - يوسف عفيفي:
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غدًا الجمعة، انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين تقريبا لتكون حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.
وأوضحت شاكر في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن الطقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار جنوبًا نهارا بارد ليلا، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية.
وأشارت إلى أن حالة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، وتبلغ درجة الحرارة القاهرة 24، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 21-22 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 29-30 درجة، فيما تتراوح على جنوب الصعيد بين 35-36 درجة مئوية.
ونصحت المواطنين، بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة معدلات درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، فضلًا عن الحفاظ على ترك مسافة كافية بين السيارة والأخرى لعدم حدوث زحام أو تصادم.
الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار

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