وزيرة الصحة: وفاة جديدة بكورونا.. والعدد يرتفع إلى 21 حالة
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفاة حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الأزمة إلى 21 حالة.
ولفتت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين في مصر إلى 442 حالة.
وأضافت أن حالات التعافي ارتفعت إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية 113 حالة.
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