ننشر مواعيد العمل الجديدة في المؤسسات الخدمية بعد قرار حظر التجول

كتب- محمد نصار:

اتخذت الحكومة أمس الثلاثاء، عدة قرارات هامة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها حظر التنقل على الطرق والمحاور بداية من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا، إضافة إلى عدة قرارات أخرى.

ووفقًا لهذه التعليمات والتوجيهات الجديدة بدأت عدة جهات حكومية تعديل جداول التشغيل الخاصة بها للتوافق مع هذه القرارات على النحو التالي:

القطارات

قررت السكة الحديد تعديل مواعيد القطارات ابتداء من اليوم الأربعاء على كافة الخطوط مع إلغاء تشغيل أكثر من 50% من الرحلات.

ووفق الجدول الجديد يقوم آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7 مساء‪.‬

ويقوم آخر قطار من القاهرة إلى الصعيد الساعة الواحدة ظهرا بحيث يكون آخر رحلة تقوم من القاهرة نهايتها أسيوط.

مترو الأنفاق

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، تعديل مواعيد تشعيل قطارات المترو بعد قرار حظر الحركة.

وأضاف عبدالهادي، لمصراوي، أن المترو سيعمل اليوم الأربعاء من الساعة 5.15 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، ومن يوم الخميس سيعمل من 6 صباحًا حتى 6 مساءً.

النقل العام

قال يسري فتحي السيد، مدير العلاقات الخارجية بهيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تقرر تعديل مواعيد عمل أتوبيسات الهيئة على جميع الخطوط بداية من الغد، لتنفيذ قرارات الحكومة بحظر التنقل، ووقف وسائل النقل الجماعي من السابعة مساء حتى السادسة صباحا.

وأضاف يسري، لمصراوي، أن المواعيد الجديدة لهيئة النقل العام بالقاهرة تبدأ من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، قبل موعد بداية حظر التنقل بساعة، لتتمكن الأتوبيسات من العودة للجراجات.

البنوك

قرر البنك المركزي، تعديل مواعيد عمل البنوك، لتبدأ من الساعة 9.30 صباحًا حتى 1.30 ظهرًا وذلك بالنسبة للعملاء.

وأضاف المركزي، أن مواعيد العمل بالنسبة لموظفي البنوك ستكون من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرًا.

معاشات أبريل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقسيم موعد صرف معاشات شهر أبريل المقبل حسب قيمة كل معاش، منعًا للتكدس أثناء عملية الصرف.

وقالت الوزارة، إنه تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذًا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.

وبحسب البيان فإن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة 1 و2و4 أبريل.

وأضافت الوزارة أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون سيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق 7 و6 و5 من شهر أبريل.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و٩ابريل.

وبحسب البيان فإنه اعتبارًا من يوم الأحد ١٢ أبريل سيكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

شركات التأمين

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد أصدر خطابا للشركات بتعديل مواعيد العمل لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا لمدة أسبوعين بداية من اليوم الأربعاء، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الحكومة بحظر التجول الجزئي.

البورصة

قررت إدارة البورصة المصرية، تعديل مواعيد جلسة التداول، خلال فترة حظر التجول ، وتبدأ فترة حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا، وتطبق اليوم الأربعاء.

وقالت البورصة في بيان، إن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) ستكون من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهرا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.

وأضاف البيان، أن مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير ستكون من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

وستكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً، ومواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهرا، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أنه ستكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.

صرف السلع التموينية

قرر الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين، تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية في مختلف المنافذ وتشمل (فروع المجمعات الاستهلاكية - فروع مشروع جمعيتي - البقالة التموينية).

وجاءت المواعيد الجديدة لتبدأ من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً وذلك حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية.​