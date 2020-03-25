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"محلية النواب": المرحلة الحالية فرصة إصلاحية جادة بالمحافظات

12:18 ص الأربعاء 25 مارس 2020
"محلية النواب": المرحلة الحالية فرصة إصلاحية جادة بالمحافظات

المهندس أحمد السجينى

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المرحلة التي تمر بها البلاد عبر خطة شاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فرصة للوقوف وقفة إصلاحية جادة لإعادة ترتيب البيت المحلي بمختلف محافظات مصر.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، على ضوء قرار هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بشأن ما تم اتخاذه بإرجاء الاجتماعات المقررة بمقر مجلس النواب حتى منتصف أبريل وذلك اتساقا مع الإجراءات الأحترازية التي اتخذها المجلس و أعلنها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أصاب العالم.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار إرجاء اجتماعات اللجنة جاء ليعطي المساحة والوقت للقيادات المحلية التواجد في وحداتهم لضمان تنفيذ المهام الموكلة إليهم في إدارة تلك الأزمة بالشكل الأمثل.

وجدد "السجيني"، دعوته للوزراء والمحافظين المعنيين وللقيادات المحلية بأن هذه الأزمة وتلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة يمكن أن تحول المحنة إلى منحة على مستوى كثير من القطاعات المحلية فيما يخص أعمال الصيانة والنظافة والتجميل وغيرها، وكل ما يتعلق بالعمل بعيدًا عن التجمعات و الكثافات البشرية. ​

أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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