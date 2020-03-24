تأجيل تحصيل رسوم الترخيص.. 4 قرارات في اجتماع وزيري "السياحة" و"الري"

كتب- يوسف عفيفي:

بحث وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين ورئيس اتحاد الغرف السياحية، إجراءات التراخيص الخاصة بالمراكب والمطاعم السياحية تيسيرا وتسهيلا على العاملين بمجال السياحة وتنشيط الحركة السياحية.

وقال الدكتور خالد العناني إن هذا الاجتماع يأتي في ضوء قرارات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار لتسهيل الإجراءات وضمان السلامة والحفاظ على مستحقات الدولة، حيث تم التوجيه باستمرار التنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارتين للتيسير على أصحاب المراكب والعائمات النيلية وتقنين الأوضاع بما يحقق الصالح العام.

وتم الاتفاق على إرجاء تحصيل رسوم التراخيص خلال فترة تباطؤ النشاط السياحي خلال هذه الفترة في ضوء مواجهة الدولة لأزمة فيروس كورونا.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي مجهودات وزارة الموارد المائية والري في تطوير متحف النيل بأسوان وتحويله إلى مركز ثقافي إفريقي، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على دراسة إدراجه على خريطة البرامج السياحية، وكذلك تنظيم رحلات نهرية لمتحف علوم المياه وحدائق الري بالقناطر في ضوء ما تم إنجازه من تأهيل وتطوير لها، وكذلك التنسيق مع الشركات والمطاعم السياحية لوضع خطه ترويج لها.