​وكيل النواب ينعى اللواء خالد شلتوت: ضحى بحياته من أجل وطنه

كتب- أحمد علي:

نعى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بخالص العزاء المؤسسة العسكرية في وفاة الشهيد البطل اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية أمس الأحد نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض.

وقال "وهدان" في بيان له اليوم، إن الشهيد البطل كان قائدًا عظيمًا، وضرب أروع الأمثلة في العطاء في خدمة الوطن، وأنه استشهد في ميدان المعركة عندما كان يكافح لمنع نشر فيروس خطير يهدد حياة وصحة المصريين، داعيا الله عز وجل أن يحفظ رجال مصر في كل ميدان، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وأضاف أنّه يتقدم باسمه وباسم جميع النواب، بخالص العزاء المؤسسة العسكرية ولأهل الشهيد البطل، مؤكدا أنّه طالما يضحي جنود وقيادات القوات المسلحة حياتهم من أجل وطنهم الغالي مصر.

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