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تكليف أشرف رشاد برئاسة الاتحاد العربي للصناعات الرياضية

10:16 م الأحد 22 مارس 2020
تكليف أشرف رشاد برئاسة الاتحاد العربي للصناعات الرياضية

أشرف رشاد

كتبت- ميرا إبراهيم:

عقد الاتحاد العربي للصناعات الرياضية، اجتماعه التأسيسي، في مقر مركز التدريب والدرسات والبحوث؛ التابع للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية، بحضور السفير محمد الربيع، أمين عام المجلس.

وكلف الاتحاد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمنصب رئيس الاتحاد، كما كلفه بممارسة أعمال وأنشطة الاتحاد الاقتصادية العربية، والتنسيق مع الأمين العام لقعد مؤتمر عن الصناعة الرياضية في الوطن العربي خلال عام 2020.

كما تم انتخاب، النائب أشرف رشاد عثمان، والدكتور يوسف العميري، نائبي لرئيس الاتحاد، وأحمد يسري المغازي، أمينًا عامًا، وحمزة أحمد أمينًا عامًا مساعدًا.

وفي نهاية الاجتماع، تقدم المهندس أشرف رشاد، بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على ثقتهم الغالية التي منحوه إياها، مؤكدا أن الصناعة الرياضية المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه كافة الأنشطة الرياضية.

أشرف رشاد اتحاد الصناعات الرياضية

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