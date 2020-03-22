وزير الأوقاف: صلاة الجمعة ستؤدى ظهرا بالمنازل ولا مجال لإذاعتها مسجلة منعا للالتباس

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن صلاة الجمعة المقبلة ستؤدى ظهرًا في المنازل، ولا مجال لخطبة الجمعة في أي مكان مسجد أو استديو أو غير ذلك، أو حتى إذاعتها مسجلة دفعًا لأي التباس، ويمكن أن يتم إذاعة تلاوات قرآنية في الوقت المخصص تلفزيونيًّا أو إذاعيًّا لصلاة الجمعة.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان له الأحد، على عدم إذاعة أي صلوات مسجلة في الفجر أو في غيره، والاكتفاء برفع أذان النوازل بصيغته التي أعلنتها الوزارة سابقًا، دفعًا لأي التباس، وحرصًا على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وعدم الالتفاف عليها بأي شكل أو طريق.

وقررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

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