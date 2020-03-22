وزير الزراعة لمصراوي: تأثير الأمطار على المحاصيل محدود.. ولدينا فوائض ضخمة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تأثيرات موجة الأمطار خلال الأسبوع الماضي، لم تؤثر بشكل كبير على إنتاجية الأراضي للمحاصيل الزراعية.

وأضاف وزير الزراعة في تصريح لمصراوي، عبر الهاتف، أن التأثيرات محدودة، وجرى تكليف المديريات بحصرها، مشيرا إلى أن مصر لديها فوائض ضخمة من أغلب المحاصيل، وأنه موسم القمح يبدأ خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، فضلا عن بدء عروة جديدة لمحصول الطماطم وغيرها من المحاصيل.

وضربت مصر في الـ12 من الشهر الحالي موجة أمطار وعواصف وطقس غير مستقر، خلفت ما يقرب من 20 حالة وفاة وفق ما أعلن رئيس الوزراء، وقدرت الحكومة كميات الأمطار بنصف مليار متر مكعب مياه.

وأصدر قطاع الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توصيات عاجلة للمزراعين لحماية المحاصيل المختلفة من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على حالة الطقس المتقلب، خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.​