جهاز مدينة بدر ينظم حملات تطهير وتعقيم في موقف الأتوبيس الرئيسي

بعد تأجيل الأقساط 6 شهور.. ما موقف حاجزي الإسكان الاجتماعي من الدفع؟



كتب- محمد عبدالناصر:

استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على توعية وحماية المواطنين، قام صباح اليوم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بتنظيم حملات تطهير وتعقيم فى موقف الاتوبيس الرئيسي بالمدينة، وتم تطهير وتعقيم اتوبيسات هيئة النقل العام، وسيارات مجلس الأمناء وسيارات السيرفيس والمينى باص التى تعمل داخل المدينة أو خارجها.

وشدد مندور في بيان اليوم، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ويأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الفورية حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من انتشار الفيروس.

وأكد أنه يتم يوميا تعقيم السيارات حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من انتشار الفيروس.