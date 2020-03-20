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ابق على اطلاع دائم بالمستجدات.. نصائح مصر للطيران لمواجهة "كورونا" (فيديو)

08:23 م الجمعة 20 مارس 2020
ابق على اطلاع دائم بالمستجدات.. نصائح مصر للطيران لمواجهة "كورونا" (فيديو)

نصائح مصر للطيران لمواجهة "كورونا"

كتب- محمد عاطف:

نشرت شركة مصر للطيران، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بثت خلاله عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تحت عنوان "كيف تحمي نفسك وأسرتك والآخرين من المرض؟".

جاء من أهم النصائح التي بثها الفيديو: "ابق على اطلاع دائم بالمستجدات عن الفيروس من المصادر الموثوقة، وارتد الكمامة إذا كنت تعاني من السعال أو العطس، تجنب لمس الكمامة اثناء ارتدائها، نظف يديك باستمرار بفركها بمطهر كحولي أو غسلهما جيدًا بالماء والصابون".

وطالبت الشركة في فيديو النصائح بضرورة الحرص على تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل فورًا واغسل يديك، مع تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال.

مصر للطيران فيروس كورونا النظافة منع التجمعات إحنا أقوى من كورونا

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