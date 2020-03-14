100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. توجيه رئاسي بتعليق الدراسة أسبوعين

كتب- محمد سامي:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقال راضي، في بيان، اليوم السبت، إن الرئيس السيسي وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان اللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، أكد لمصراوي صباح اليوم انتظام الدراسة غدًا الأحد بجميع مدارس العاصمة، ما لم تحدث تطورات جديدة.

كما أكد اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، لمصراوي، صباح اليوم، انتظام الدراسة بمختلف مدارس المحافظة غدًا الأحد حتى الآن.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه المحافظين، بتعطيل الدراسة اليوم السبت؛ بسبب استمرار موجة الطقس السيئ.

وسادت محافظات الجمهورية موجة من الطقس السيئ يومي الخميس والجمعة ما خلف 20 حالة وفاة جراء الموجة السيئة، بحسب ما قال رئيس الوزراء.

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