سقوط أعمدة إنارة واستمرار الإغلاق.. كيف أثرت السيول على المحميات الطبيعية؟

كتب- محمد نصار:

تعرضت مختلف المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية لموجة أمطار شديدة على مدار اليومين الماضيين الخميس والجمعة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة البيئة، قبل بدء الموجة عن إغلاق كافة المحميات استعدادًا لموجة الطقس السيئ.

وقال مصدر بوزارة البيئة، إنه حتى الآن لم يتم تسجيل حالات إصابات أو وفيات بالنسبة للأشخاص أو الحيوانات وذلك نتيجة الاستعداد المبكر من قبل الوزارة قبل بداية موجة الطقس السيئ وإغلاق كافة المحميات الطبيعية.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الوزارة تعمل حاليًا على تقييم الوضع في مختلف المحميات الطبيعية من أجل تحديد موعد إعادة فتحها أمام الزائرين وخاصة التي تضم مخرات سيول وعلى رأسها وادي دجلة ورأس محمد ونبق.

وأوضح المصدر، أن المحميات المتواجدة بجنوب سيناء والبحر الأحمر كانت الأكثر تعرضًا لموجات الأمطار ويجري الآن تقييم الوضع على الأرض، بينما لم تعاني محمية وادي دجلة من أي خسائر رغم كميات المياه الكبيرة التي تعرضت لها.

وأشار المصدر، إلى استمرار إغلاق جميع المحميات الطبيعية على مدار اليوم السبت أمام الزائرين، متوقعًا أن يتم افتتاحها غدًا الأحد بعد دراسة الأوضاع في كل محمية.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الوضع البيئي لمحمية وادي دجلة بمنطقة المعادي بالقاهرة عقب الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها مصر، وذلك للاطمئنان على الأوضاع بالمحمية حفاظًا عليها وعلى ثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان، أن الوضع مستقر بالمحمية ولا يوجد أي تهديدات على مواردها الطبيعية حيث تشير تقارير المتابعة اللحظية إلى أن وادي دجلة تقوم بدورها ووظيفتها بكفاءة واقتدار ويجري في مساره الطبيعي إلى نهر النيل.

وحرصت الوزارة على عدم وجود أي عوائق تمنع سريان وتدفق مياه السيول والأمطار إلى مستقرها الطبيعي في نهر النيل وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنها وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القاهرة أحياء (طرة - المعادي)، ووزارة الداخلية ممثلة في قسم شرطة المعادي.

وأكدت وزيرة البيئة، اتخاذ الوزارة كافة التدابير للحفاظ على المحميات ومواردها الطبيعية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مع استمرار إغلاقها أمام الزائرين حتى تحسن الأحوال الجوية.

كما تفقدت الوزيرة، محمية الغابة المتحجرة للوقوف على أوضاعها البيئية، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الأمطار، موضحة أنه تم رصد تراكم مياه الأمطار أمام البوابة الجنوبية للمحمية ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها بالإضافة إلى سقوط 8 أعمدة إنارة بطريق القطامية السخنة القديم على سور المحمية مما تسبب في حدوث كسر بالسور.

وأكدت الوزيرة، أن الوضع آمن بالمحمية والأضرار الموجودة محدودة ولم تمس طبيعة المحمية وتكوينها البيولوجي، مشيرة إلى البيئة إلى استمرار رفع حالة الاستعداد للتعامل مع أي حادث طارئ قد ينتج جراء الأحوال الجوية الحالية.

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