وزير الإسكان في مواقع التعامل مع الأمطار الغزيرة بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، لمتابعة جهود التعامل مع الأمطار الغزيرة.

وكلف وزير الإسكان بتكثيف المعدات والعمالة في المواقع ذات المناسيب المنخفضة، التي شهدت تكدس المياه، كما كلف بسرعة ضخ مياه الشرب في الشبكات، خاصة في ظل فترة الانقطاع التي استمرت لعدة ساعات، إما لانقطاع الكهرباء، أو لتخفيف الضغوط عن شبكات الصرف الصحي.

ووجه الوزير الشكر لجميع العاملين بجهازي المدينتين الذين لم يغادروا مواقع عملهم منذ بدء موجة الطقس السيىء، مشيرًا إلى أن كميات مياه الأمطار التي سقطت على مختلف المحافظات منذ الأمس غير مسبوقة، ولا تقدر شبكات الصرف الصحي على استيعابها، ولذا كان الضغط شديدًا على العمال لسرعة التعامل في الشوارع المختلفة.​