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رسمياً.. تعطيل الدراسة في جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم غدًا

03:13 م الجمعة 13 مارس 2020
رسمياً.. تعطيل الدراسة في جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم غدًا

الدكتور محمد المحرصاوي

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعطيل الدراسة غدًا السبت الموافق 14 مارس في مختلف فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان اليوم الجمعة، أن القرار يشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريرس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل بقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط ،إضافة لمستشفى جامعة الأزهر التخصصى.

وأكد البيان أن القرار يأتي مراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حالياً، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين كليات الجامعة من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

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