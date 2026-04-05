الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية الكبيرة منى هلال: أيقونة التليفزيون المصري

كتب : أحمد الجندي

06:02 م 05/04/2026

منى هلال

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الإعلامية الكبيرة منى هلال، التى رحلت عن عالمنا تاركة بصمة مهنية متميزة عبر شاشة التليفزيون المصري، من خلال أدائها الرصين وطلتها المثقفة التي جذبت جمهوراً واسعاً من محبي الفنون والآداب فى مصر والعالم العربي.

وبحسب بيان، تقلدت الإعلامية منى هلال في العديد من المناصب بماسبيرو وصولاً إلى رئاسة القناة الثانية، لتسطر بذلك تاريخاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات الإعلامية، قدمت خلالها العديد من البرامج الهادفة التي أثرت المكتبة البرامجية المصرية.

ومن أشهر البرامج التى قدمتها الراحلة برنامج “كنوز مسرحية” الذي كان يعد نافذة هامة لعرض الروائع المسرحية القديمة وتوثيق تاريخ المسرح فى مصر.

وتتقدم الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة ولجميع زملاء العمل.

الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني منى هلال وفاة منى هلال التليفزيون المصري

