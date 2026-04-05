نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الإعلامية الكبيرة منى هلال، التى رحلت عن عالمنا تاركة بصمة مهنية متميزة عبر شاشة التليفزيون المصري، من خلال أدائها الرصين وطلتها المثقفة التي جذبت جمهوراً واسعاً من محبي الفنون والآداب فى مصر والعالم العربي.

وبحسب بيان، تقلدت الإعلامية منى هلال في العديد من المناصب بماسبيرو وصولاً إلى رئاسة القناة الثانية، لتسطر بذلك تاريخاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات الإعلامية، قدمت خلالها العديد من البرامج الهادفة التي أثرت المكتبة البرامجية المصرية.

اقرأ أيضاً:

ومن أشهر البرامج التى قدمتها الراحلة برنامج “كنوز مسرحية” الذي كان يعد نافذة هامة لعرض الروائع المسرحية القديمة وتوثيق تاريخ المسرح فى مصر.

وتتقدم الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة ولجميع زملاء العمل.