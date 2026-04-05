أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات "استمرار العدوان الإيراني الغاشم الذي طال منشآت حيوية مدنية في دولة الكويت، وفي مقدمتها محطتان لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة، وكذلك العدوان على مبنى مجمع الوزارات ومجمع القطاع النفطي بمنطقة الشويخ ومرافق تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية".

وأكد أبو الغيط على "أن استمرار إيران في استهداف المنشآت الحيوية المدنية ومقومات الحياة الأساسية كمحطات تحلية المياه ومرافق الطاقة والكهرباء، والبتروكيماويات والمطارات المدنية ومراكز النقل، والمناطق السكنية وترويع المدنيين لمدة تتجاوز شهرا كاملا رغم إدانات المجتمع الدولي المتكررة؛ يعكس نهجا إيرانيا تصعيديا وعدوانيا متهورا ضد دول الخليج العربية، لا يمكن تبريره، وهو بذلك يعد جريمة مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني يتحمل النظام الإيراني تداعياتها الكاملة".

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تأكيد أبو الغيط الوقوف إلى جانب دولة الكويت قيادة وشعباً بشكل مطلق، والتضامن الكامل معها فيما تتخذه من إجراءات وخطوات فورية أو لاحقة لوقف الاعتداءات الإيرانية المستمرة الآثمة على مقدرات الشعب الكويتي.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.

