وزيرة التنمية المحلية تتابع أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء بالعمل عن بعد

كتب : محمد نصار

06:21 م 05/04/2026

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التزام ديوان عام الوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات التابعين لها بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر.

وذلك بالنسبة لكافة العاملين والأجهزة والجهات التابعة للوزارة الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام مع استثناء القطاعات الخدمية التى ترتبط بمصالح المواطنين بشكل مباشر وقطاعات التفتيش والمتابعة الميدانية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن اليوم الأول من تنفيذ القرار شهد تنفيذ الأعمال الموكلة للوزارة على أكمل وجه، لافتة إلى المتابعة الدورية والمستمرة على مدار اليوم لكافة الأعمال التى تقوم بها كافة الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية والبيئة والمطبق عليها نظام العمل عن بعد لضمان تنفيذ كافة الأعمال كما يتم فى نظام العمل الاعتيادي المتمثل فى حضور الموظفين لمقرات العمل الحكومية.

جديرٌ بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع الكتاب الدوري المتعلق بالعمل عن بُعد الذى يلزم الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من اليوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر، واستثنى القرار القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب العاملين في القطاع الصحي وقطاع النقل وقطاعات البنية التحتية، فضلاً عن المدارس والجامعات.

يأتي القرار في إطار مساعي الدولة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، نظراً للأزمات الإقتصادية الناتجة عن الاضطرابات التى يشهدها العالم.

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق