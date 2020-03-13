كتب - محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصريين "حكومة وشعبا" أثبتوا على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.

وأضاف الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة: "أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا.. الشكر كل الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيا من قلب الحدث".

وتابع: "لا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح أننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيء .. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساه لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".



اقرأ أيضًا:

منخفض التنين يضرب مصر.. موجة الطقس السيئ لحظة بلحظة (تغطية خاصة)