أول تحرك من الحكومة الإسبانية بعد أزمة مباراة مصر

كتب : محمد خيري

01:55 م 05/04/2026 تعديل في 04:37 م

مباراة مصر وإسبانيا

أجرى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ضمن إطار التشاور الدوري بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان رسمي، أن الاتصال تناول الوضع الإقليمي الحرج، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقوم بها مصر لخفض التصعيد، مؤكداً أهمية اعتماد مسار الحوار لتفادي أي انزلاق نحو الفوضى.

أزمة مباراة مصر وإسبانيا

كما تطرق الاتصال إلى المباراة الودية التي جمعت منتخبي مصر وإسبانيا يوم 31 مارس الماضي، حيث أعرب وزير الخارجية الإسباني عن إدانة التصرفات المسيئة التي صدرت عن فئة من الجماهير، مؤكدًا أن هذه الأفعال مستهجنة ومرفوضة، ولا تعكس بأي شكل الروابط التاريخية والمتميزة بين البلدين.

وأشار الوزير الإسباني إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قاموا بهذه التصرفات، في خطوة تؤكد حرص مدريد على حماية العلاقات الثنائية واحترام الروابط الدبلوماسية بين القاهرة ومدريد.

وزير الخارجية مصر إسبانيا

تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
