بالصور.. العاصمة الإدارية تنجح في أول اختبار للأمطار

50 صورة ترصد.. ما فعلته الأمطار في شوارع القاهرة وسكانها؟

كتب – يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للعاصمة الإدارية الجديدة، صورًا تكشف عدم تأثرها بشكل كبير من الأمطار التي سقطت بكميات غزيرة على القاهرة منذ أمس الخميس.

وعلقت الصفحة قائلة: "عاصمة مصر الإدارية الجديدة اليوم في أول اختبار لها أثناء العواصف والأمطار الغزيرة".

ومع الساعات الأولى من صباح الخميس، ضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية، وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدة محافظات.

وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.