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الحكومة ترد على مزاعم إجبار السائقين على شراء شنطة الإسعاف بالمرور

12:30 م الجمعة 13 مارس 2020
الحكومة ترد على مزاعم إجبار السائقين على شراء شنطة الإسعاف بالمرور

شنطة الإسعاف

كتب - محمد غايات:

نفي مجلس الوزراء ما زعمته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من إجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف من وحدات المرور كشرط لتجديد رخصة السيارة.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف أو أى اصناف أخرى من وحدات المرور.

وأوضحت الوزارة أنه وفقاً لقانون المرور فإن المواطن له حرية الاختيار في شراء شنطة الإسعاف أو أى مستلزمات أخرى من أى مكان تجارى، بشرط أن تكون معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة والجهات المختصة فنياً فى هذا الشأن منعاً للاحتكار.

شنطة الإسعاف مجلس الوزراء الحكومة مواقع التواصل الاجتماعي

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