وزير الزراعة يوجه باستمرار إعلان الحالة القصوى حتى انتهاء موجة الطقس السيىء

القاهرة - أ ش أ:

وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، كافة قيادات الوزارة باستمرار الحالة القصوى، وكافة عمليات الرصد والمتابعة وغرف العمليات بكافة القطاعات والهيئات والمديريات، وذلك مع استمرار حالة الطقس السيىء بالبلاد.

وقال القصير - في تصريحات اليوم الجمعة - إن ذلك يأتي في إطار الدور الأصيل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تقديم الدعم والنصح والإرشاد للمزارعين لتلافي أية آثار سلبية أو التخفيف منها، ومعالجتها نتيجة موجة الطقس، مشددًا على ضرورة التواجد على أرض الواقع لكافة القيادات والمسئولين خلال الفترة المقبلة، لتقييم الوضع واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة والتدابير اللازمة للتعامل مع الأزمات.

وكلف وزير الزراعة، المعنيين بالوزارة ومراكزها البحثية، باستمرار التنسيق والتعاون المتشرك، وسرعة توصيل المعلومة للمزارعين والتجاوب والتفاعل معهم على أرض الواقع، وتوضيح الإجراءات والتوصيات اللازم اتخاذها، للتقليل من الآثار السلبية لهذه الموجة على المحاصيل الزراعية المختلفة، وكذلك الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت حالة الاستعداد القصوى منذ تحذير هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس المتوقعة خلال يومي الخميس والجمعة، وتواجد وزير الزراعة في غرفة عمليات الوزارة لإدارة الأزمة والتخفيف من آثارها السلبية، ووجه قيادات الوزارة بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام لطمأنة المزارعين والمربين وضمان استمرار تقديم ووصول النصائح والإرشادات إليهم.​