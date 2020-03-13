"الزموا منازلكم".. 6 نصائح للمواطنين للتعامل مع أمطار الـ3 أيام

كتب - محمد نصار:

تعرضت مختلف محافظات الجمهورية، بداية من اليوم الخميس، لموجة تقلبات وتغيرات جوية شديدة وحادة، تتواصل حتى غدًا السبت، وتشمل تساقط أمطار رعدية وغزيرة على القاهرة، تصل إلى شديدة الغزارة وحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع نشاط كبير لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، تصل سرعتها لـ60 كم/ساعة.

ويقدم مصراوي، مجموعة من النصائح للمواطنين من أجل تجنب التعرض لمخاطر نتيجة موجة الطقس السيء، على النحو التالي:

- عدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

- تجنب التواجد في ‏الأماكن المكشوفة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية.

- تجنب الوقوف تحت اللوحات الإعلانية الضخمة.

- اتخاذ الإجراءات الاحترازية في ممارسة الأنشطة على الطرق وفي السيارات.

- تجنب ركن السيارات أسفل أشجار أو أعمدة الإنارة المتهالكة أو بشوارع هابطة.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء الأمطار وارتفاع المياه بالشوارع لتجنب الماس الكهربائي.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، توجيه إرشادات عاجلة لمختلف المحافظات من أجل الحرص على التعامل الفوري والعاجل مع أي مشكلات تنتج عن الأمطار مع الحرص على توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.​