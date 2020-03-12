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بالفيديو.. الأمطار تتحول لسيول بشارع التسعين بالتجمع الخامس

11:44 م الخميس 12 مارس 2020
بالفيديو.. الأمطار تتحول لسيول بشارع التسعين بالتجمع الخامس

شارع التسعين بالتجمع الخامس

كتب - يوسف عفيفي:

تحولت الأمطار التي شهدتها البلاد اليوم الخميس، إلى سيول في شارع التسعين بالتجمع الخامس.

وأظهر الفيديو المنشور، هطول الأمطار بشدة وتحولها إلى سيول، مع وجود شلل تام في حركة المرور وغرق سيارات بالكامل.

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم، ضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية، وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدة محافظات.

وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

التجمع الخامس سيول بشارع التسعين أمطار غزيرة حركة المرور الطقس

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