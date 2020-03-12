شباب التجمع ينتفض من أجل المساعدة ..10 سيارات جيب لمساعدة المتعثرين مجاناً

كتب-أحمد مسعد:

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماع "فيسبوك" لمجموعة من شباب سكان منطقة التجمع الخامس،الإعلان عن توفير سيارات جيب بمختلف انواعها؛ لسحب العربات المتعثرين أو الحالات الحرجة خلال فترة هطول الأمطار في الشوارع بشكل تطوعي.

وسرعان ما انتشرت الفكرة "كهشيم في النار"، عندما اطلقها المهندس محمد الحسيني البالغ من العمر 37 عاماً، قائلاً: الفكرة تولدت إلي ذهني بمحض الصدفة عندما كنت عائد من عملي ووجد أحد السيارات تعلوها المياه ومتعثرة خصوصاً، وأن السيارة بها عائلة كاملة، مضيفًا: قررت سحبها فوراً واوصلها لأقرب مكان آمن.

واستكمل الحسيني، لمصراوي، أنه منذ ذالك اللحظة اكتشف أن باقي السيارات المتعثرة منتظرة عودته مرة آخري للمساعدة، في اتصل ببعض الاصدقاء هاتفياً طالباً معونته، فيما كتب بوست علي صفحته الشخصية بعد تكرر الحالات التي تحتاج مساعدة، مؤكداً أنه لاقي تراحب من العديد من الشباب المتوطعين الذي هرعوا لمساعدة المواطنين.

وتابع: الفكرة انطلقت منذ 3سنوات وتحديداً في السيول التي ضربت البلاد 2018، ومنذ ذلك الواقعة ونحن ندوام علي النزول.

وأشار إلي أن كل اصحاب تلك السيارات لم يتوقفوا عن تقديم المساعدة لجيرانهم بمنتهي الروح التعاوني، قائلاً : كانت المكافأة هي اننا نسمع دعوة حلوة .

ووضع المشاركين ارقامهم وصور سياراتههم وارقمها علي الفيس، حتي يتعرف عليهم المواطنين ويسهل آلية التواصل .

وأخذ طرف الحديث محمود أسامة حسان، أحد سكان التجمع الخامس، إننا كمجموعة شباب نمتلك سيارات معدلة وتستطيع أن تعمل بـ"كافأة"، مشيراً إلي أن المشاركة تزيد كل عام ، ونهدف

وأضاف حسان، لمصراوي، أن من ضمن الحالات التي يمكن نسينها أنه توجد أسرة شبه محبوسة في الجراج تم سحب الأسرة بالكامل من الجراج وإنقاذ السيارة بعدما وصلت الأمطار لما يقرب من نصف سيارتهم، لافتاً إلي أن هذه الاحداث استمرانا في مساعدة جيرانا حتي السابعة صباحاً.

وتابع : لم كنت عائد لم أكن اتخيل حجم الخسائر التي تعرضتها لها المنازل، والحمدلله استطععنا بجهودنا الذاتية ولم نترك حالة .

وأشار إلي أننا كنا نتلاقسي اتصالات من بعض الثيادات الأمنية التي تقوم بتوجيه الشكر لنا، بالإضافة إلي ان عام 2019 شهدت مشاركة الشرطة لنا في المساعة أمام اكادمية الشرطة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ من فجر الخميس، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.