وزير السياحة ينفي حظر بعض الدول من زيارة مصر

كتب – يوسف عفيفي:

نفى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ما نشرته بعض وسائل الإعلام بأن مصر منعت عددًا من الدول من زيارتها، بسبب ظهور فيروس كورونا على بعض السائحين القادمين إليها وبعض العاملين في القطاع.

وقال الوزير في بيان اليوم الأربعاء، إن الوضع في مصر مطمئن ولذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات أكثر من الطبيعي، مشيرا إلى استمرار فحص السائحين والمصريين العائدين من الخارج منذ وصولهم لمصر وفقا للدول القادمين منها ولكن لا يوجد حظر على دول بعينها.

ودعا جميع دول العالم لزيارة مصر والاستمتاع بجوها المشمس وبالأماكن السياحية والأثرية المفتوحة التي تزخر بها مصر.