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وزير السياحة ينفي حظر بعض الدول من زيارة مصر

09:47 م الأربعاء 11 مارس 2020
وزير السياحة ينفي حظر بعض الدول من زيارة مصر

الدكتور خالد العناني

كتب – يوسف عفيفي:

نفى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ما نشرته بعض وسائل الإعلام بأن مصر منعت عددًا من الدول من زيارتها، بسبب ظهور فيروس كورونا على بعض السائحين القادمين إليها وبعض العاملين في القطاع.

وقال الوزير في بيان اليوم الأربعاء، إن الوضع في مصر مطمئن ولذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات أكثر من الطبيعي، مشيرا إلى استمرار فحص السائحين والمصريين العائدين من الخارج منذ وصولهم لمصر وفقا للدول القادمين منها ولكن لا يوجد حظر على دول بعينها.

ودعا جميع دول العالم لزيارة مصر والاستمتاع بجوها المشمس وبالأماكن السياحية والأثرية المفتوحة التي تزخر بها مصر.

خالد العناني وزارة السياحة والآثار فيروس كورونا

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