عبدالعال: قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات لا يستهدف أرزاق "السياس"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات - الذي وافق المجلس على مجموع مواده اليوم الأحد، هو بداية لتقنين الاقتصاد غير الرسمي، ولا يستهدف أرزاق منادي السيارات "السياس"، بل تنظيم عملهم في النور، ودفع حق الدولة في الضرائب.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

وتابع عبدالعال: "لن نطارد الناس في أرزاقهم، بل سيشعر من يعمل في هذه المهنة بأنه غير مطارد ويعمل في النور، ويدفع حق الدولة في الضرائب، هذا القانون حتى لو كان فيه بعض النواقص، فسيتم تعديلها وستكون هناك مرونة في إعداد اللائحة التنفيذية له".