أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس أخر ساعات فترة عدم الاستقرار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي مستمرة، حيث نشهد اليوم الأحد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء ما يزيد إحساسنا بالبرودة الشديدة.

وأضاف شاهين لمصراوي، يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، في ظل وجود كميات متزايدة من السحب، ما تتسبب في سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض المناطق من القاهرة الكبرى تكون من خفيفة إلى متوسطة.

وتابع: "بداية من الاثنين، نشهد هدوءا في سرعات الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة لكن مع استمرار انخفاض درجات الحرارة".

وأوضح أن درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحري سجلت 16 -10، والسواحل الشمالية 16- 9، وشمال الصعيد 17- 8، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 19 -11.

وأكد أن نشاط الرياح مستمر على شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.​