الناس مش هتعرفه بعد التطوير.. "العناني" يكشف شكل ميدان التحرير بعد 3 أشهر

كتب ـ يوسف عفيفي:

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رفع كفاءة متحف وميدان التحرير بالكامل، موضحا أنه خلال 3 أشهر من الآن سيكون ميدان التحرير شكل تاني، قائلا: الناس مش هتعرف الميدان بعد التطوير من جماله.

وقال العناني في تصريحات لمصراوي، إن متحف التحرير شهد تغيير دهان الواجهة الخارجية من أول وجديد، بجانب تغيير الإضاءة بالكامل داخل وخارج المتحف والسور الخارجي، مشيرا إلى نصب الثقالات على أول عمارة سكنية في متحف ميدان التحرير، وجاري استكمال باقي العمارات لدهانها الميدان وإضاءتها بـ"لون واحد" بالكامل.

وتابع: الجميع سيرى ميدان التحرير مضاء ليلا بلون واحد ـ"توحيد الإضاءة"ـ وهتكون إضاءة متحف التحرير هي نفس إضاءة العمارات، هي نفس نوع إضاءة المتحف والكباش والمسلة، وهي نفس نوع إضاءة مجمع التحرير، مع إزالة كافة اللوحات الإعلانية من الميدان بالكامل، بحيث من يرى الميدان من بعيد ميبقاش كلام شعارات ده أشهر ميدان في العالم، لأن الحكومة هي اللي بتغير شكل الميدان بالكامل للأفضل.

ويعمل على مشروع إنارة المتحف المصري وميدان التحرير شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، وذلك ضمن خطة تطويره التي تتعاون في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية والتي تشمل إضاءة المتحف والحديقة المتحفية والواجهات الخارجية.

وقال محمد عبدالعزيز، رئيس شركة الصوت والضوء، إن العمل قائم في إضاءة ميدان التحرير، وذلك بعد الانتهاء من إنارة متحف التحرير والسور والواجهات الخارجية، موضحا أن الصوت والضوء عملت على توريد وحدات الكشافات الخاصة بالميدان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية وشركة المقاولين العرب على أن يلي ذلك مرحلة المباني، مشيرا إلى استيراد وحدات الكشافات المستخدمة في الإنارة من أوروبا.

وأوضح عبدالعزيز، لمصراوي، أن أعمال الإضاءة تشملت "متحف التحرير والحديقة المتحفية والواجهات الخارجية والسور، ويضم الميدان "المسلة وأعمدة الإنارة والشجر والنخل ومجمع التحرير وجامع عمر مكرم والجامعة العربية ووزارة الخارجية القديمة.

وأشار إلى أن تكلفة إضاءة المتحف والواجهات والسور الخارجي، والحديقة المتحفية، بلغت نحو 16 مليون جنيه، بينما تبلغ تكلفة وحدات الإضاءة لميدان التحرير في حدود 3.5 مليون جنيه "توريد الكشافات فقط" دون التركيب والكابلات، فيما بلغ عدد وحدات الإضاءة للمتحف والميدان نحو 3.5 وحدة إضاءة بمختلف أحجامها..

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.