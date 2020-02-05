"أبوشقة" يُحذر من استعجال إصدار قانون المحليات: يحتاج إلى توافق

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، بعقد ائتلاف دعم مصر أولى جلسات الحوار المجتمعي عن قانون المحليات، واصفا إياها بـ"الدعوة الجادة وتمثل خطوة حقيقية على الطريق الديمقراطي لأننا أمام الرأي والرأي الآخر".

وقال أبوشقة خلال كلمته بالحوار المجتمعي الذي عقد بمقر ائتلاف دعم مصر مساء اليوم الأربعاء، بشأن قانون الإداوة المحلية، إن قانون المحليات من أهم القوانين التي تمثل أهمية للمجتمع بأكمله ومهم للغاية، محذرا من العجلة في إصدار قانون المحليات في أسرع وقت وإخراج قانون انفعالي، فلابد أن نأخذ كثيرا من الوقت لكي يتم عمل قانون توافقي يرضى جميع الأطراف.

وتابع:" لابد أن نفرق داخل القانون بين الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، ولابد أن نصل إلى إعداد قانون جيد ينظم العملية الانتخابية"، مثمنا ما قامت به لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من عقد جلسات طويلة حول القانون.

وأشار أبوشقة إلى بحث ما ورد في مشروع قانون المحليات الخاصة باللجنة والسماع لكل الأوجه والآراء، متابعا: "لدينا تجربة جيدة داخل المجلس عندما نظمنا عمل حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية".