قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء، بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويكون الارتفاع ملحوظًا في محافظات الصعيد.

وأضافت أن درجة الحرارة من المتوقع أن تصل إلى 24 درجة على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، إلا أن الأجواء ستظل باردة خلال الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأوضحت غانم أن شبورة مائية ستتكون في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تقارب 30% على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

وتابعت: يوجد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

