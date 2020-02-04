جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول في الملتقى الرياضي للوافدين

كتبت- داليا شبل:

فازت جامعة القاهرة، بالمركز الأول بالملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين، المنعقد بجامعة قناة السويس خلال الفترة من 1 -4 فبراير الجاري، وحصد طلاب جامعة القاهرة خلال الملتقى على 4 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و2 ميدالية برونزية، وذلك بعد منافسات قوية تفوق فيها طلاب جامعة القاهرة على طلاب 20 جامعة حكومية مشاركة في المتلقي.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في بيان، اليوم الثلاثاء، بالمظهر الرائع الذي ظهر عليه طلاب الجامعة في الدورة الأولى للملتقى الرياضي للطلاب للوافدين، وهنأهم على فوزهم بالمركز الأول، وحصولهم على 9 جوائز في الألعاب المختلفة للملتقى، مؤكدًا أن الجامعة تشجع طلابها للمشاركة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية والرياضية، وتؤهلهم للفوز بالمراكز الأولى، وأن برامج الجامعة في الإعداد المتكامل للطلاب الوافدين تؤتي بثمارها.

وكان فريق طلاب جامعة القاهرة، فازوا بعد تدريب من الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالمركز الأول في كرة السلة طلبة وطالبات، والمركز الأول في كرة الطائرة طالبات، والمركز الأول طلبة جري 100متر، والمركز الثاني كرة القدم طلبة، والمركز الثاني سباحة حرة 50 متر للطلبة، والمركز الثالث في الجري 400 متر طالبات، كما فازت جامعة القاهرة بالمركز الثاني في ماراثون سباق الطريق طلبة.