صور خاصة من داخل فندق إقامة المصريين العائدين من الصين

كتب - أحمد جمعة:

حصل مصراوي على صور خاصة من داخل فندق إقامة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، والبالغ عددهم 302 شخص.

وقال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، إنه تم تطهير تطهير الأمتعة والمتعلقات الشخصية الخاصة بالمصريين العائدين، وتنفيذ خطة النقل الآمن لكافة الوافدين وطاقم الطائرة والطاقم الطبي المرافق لهم.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ خطة النقل الآمن بإستخدام التكويد اللوني للأسر والأفراد حتى وصول مقر الإقامة بمرسى مطروح المجهز لاستقبالهم والمزود بمهمات الإعاشة والمهمات الشخصية وعيادات ومعامل وأشعة.

وأشار إلى تطبيق خطة الإحالة لمستشفى النجيلة المجهزة بالكامل لاستقبال أي حالة اشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية "بؤرة فيروس كورونا" جرى نقلهم إلى الحجر الصحي في مدينة مرسى مطروح بأمان كامل.

وأضاف مجاهد، اليوم الإثنين، أن إجراءات الفحص والكشف جرت بدقة على العائدين لمدة 3 ساعات، وَفقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية الموحدة في جميع العالم.

وتابع متحدث وزارة الصحة بأن الفحص لم يسفر عن الاشتباه في إصابة أية حالة بالفيروس، وتم نقل الجميع بمَن فيهم طاقم الطائرة والطاقم الطبي المُصاحب إلى مقر الحجر الصحي بمرسى مطروح الذي جرى تجهيزه على أعلى مستوى من العيادات الخارجية، بالإضافة إلى كل أدوات الإعاشة.