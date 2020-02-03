مدبولى يلتقي مدير التمويل لدول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي

في طريق العودة.. صور خاصة من داخل طائرة المصريين قبل إقلاعها من الصين

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبى، ببنك الاستثمار الأوروبي. وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي للبنك.

وخلال الاجتماع، أشارت بلانزا إلى اللقاء الذى عقده رئيس الوزراء مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في نوفمبر 2019، وما أشار إليه من استعداد البنك لزيادة التمويل المخصص لمصر فى مشروعات عالية الجودة، تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتسهم في دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل.

وأضافت أن البنك يسعى للتعرف على أولويات الحكومة المصرية للمشروعات التي ترغب في زيادة حجم التمويل المخصص لها، وأنها لذلك عقدت اجتماعات مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية للتعرف على تلك الأولويات، ومراجعة برامج التعاون القائمة.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذى يعد أحد شركاء مصر الاستراتيجيين في التنمية منذ عام 1979.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في إطار محفظة التمويل الحالية والتى تقترب من 2مليار يورو في مشروعات المياه والصرف الصحي والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما توليه مصر خلال المرحلة القادمة من اهتمام بتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في قطاعات المياه، سواء تحلية مياه البحر، أو معالجة مياه الصرف الصحي، والنقل، والتعليم، والصحة.

واختتم مدبولي حديثه بتوجيه وزارة التعاون الدولي باستكمال المشاورات الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، من أجل الاتفاق حول تفاصيل برامج التمويل الجديدة.